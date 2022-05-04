Проект "Малый бизнес Москвы" назвал пять самых востребованных услуг среди предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Малый бизнес Москвы" назвал пять самых востребованных онлайн-услуг и сервисов предпринимателей с января по апрель 2022 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, за указанный период сервисами воспользовались почти 45 тысяч раз, это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Всего здесь доступно свыше 20 онлайн-услуг, которые помогают бизнесу решать самые разные задачи. Например, можно подобрать меры поддержки, найти помещение или рабочее место в бесплатном коворкинге", – добавила Сергунина.

Чаще всего бизнесмены подбирали меры поддержки, проверяли контрагентов, просматривали законодательный дайджест, узнавали о соответствии вывесок правилам и обращались за помощью в подготовке налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения.

На эти сервисы и услуги пришлось более 84% запросов (свыше 38 тысяч).

Ранее сообщалось, что предприниматели воспользовались онлайн-сервисами инвестиционного портала столицы более 500 тысяч раз. В 2020 году инструментами портала воспользовались 95 тысяч раз, в 2021 году – 155 тысяч, а с начала этого года – уже 50 тысяч раз.

