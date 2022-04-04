Цены на разливное пиво вырастут в России на 6% – СМИ

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Цены на разливное пиво компании Heineken (Krusovice, Amstel, "Охота", "Три медведя", "Степан Разин") вырастут в среднем на 6%. Об этом стало известно "Коммерсанту".
Кроме того, на 5% увеличится стоимость продукции AB InBev Efes (марки Corona Extra, "Старый мельник", "Клинское"), а также Московской пивоваренной компании ("Хамовники", "Трехгорное"). При этом у "Балтики" (Carlsberg, Tuborg, Holsten) цены выросли до 20%.
Как отметили в Ассоциации производителей пива, увеличение стоимости пива связано с повышением цен на сырье и материалы, а также с нарушением логистических цепочек.
Ранее стало известно, что импортный корм для домашних животных может подорожать на 20–25%. Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова рассказала, что стоимость иностранных кормов зависит от курса валют и логистических цепочек.
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