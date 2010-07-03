Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Брюссель получит дополнительные возможности по контролю морских газопроводов, включая "Северный поток – 2". Соответствующие поправки в Газовую директиву Евросоюза утвердил Европарламент, передает ТАСС.
Большинство евродепутатов проголосовали в пользу документа на пленарной сессии ЕП. Как отметил глава комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек, ставший автором проекта, изменения завершат "эру внешних монополий на газовом рынке Европы".
По его словам, прежде потребителей заставляли оплачивать высокие счета за электроэнергию. Теперь же директива обяжет все будущие газопроводы не из европейских соблюдать правила ЕС.
Магистральный газопровод "Северный поток – 2" строят из России в Германию через Балтийское море. Его длина превышает 1,2 тысячи километров. Начальной точкой трубы стал порт Усть-Луга на южном берегу Финского залива. Как ранее отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер, проект собираются завершить до конца текущего года.
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