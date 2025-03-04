Стоимость биткоина снизилась до 83,5 тыс долларов

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Стоимость биткоина снизилась на 10%, достигнув 83 598 долларов в ходе торговой сессии, следует из данных площадки Binance.

Эти значения фиксировались в 07:50 по московскому времени. Через шесть минут показатель замедлил снижение и остановился на уровне 83 582 долларов (-9,88%).

Стоимость криптовалюты 28 февраля падала ниже 80 тысяч долларов впервые с 10 ноября прошлого года. В какой-то момент цена зафиксировалась на 79 555 долларов, однако быстро выросла до 80 622 долларов.

В последующие несколько дней биткоин продолжал расти в цене. например, 2 марта его стоимость увеличилась на 7,62% и достигла 91 530 долларов. Затем рост составил 10%, и цена криптовалюты превысила 93 тысячи долларов. В итоге она поднялась до 94 112 долларов.

