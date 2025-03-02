Стоимость биткоина превысила 94 тысячи долларов

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Стоимость биткоина выросла до 94 112 долларов по данным площадки Binance.

По данным площадки, на 20:23 по московскому времени стоимость биткоина увеличилась на 7,62% за сутки и достигла 91 530 долларов.

Затем к 20:38 рост цены криптовалюты составил 10%, и ее стоимость превысила 93 тысячи долларов. Спустя две минуты, в 20:40, биткоин стоил 94 112 долларов.

В свою очередь портал CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену на основе данных более чем с 20 бирж, передает, что стоимость биткоина выросла на 7,93% и достигла 91 724 долларов.

Цифровая валюта начала расти в цене после заявления президента США Дональда Трампа о создании стратегического резерва криптовалют в Штатах. В социальной сети Truth Social он пообещал сделать страну мировой столицей криптовалют.

По его словам, помимо биткоина в резерв войдут криптовалюты Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP), а также и Ethereum (ETH).