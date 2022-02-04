Миру предрекли острый дефицит кофе

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Ученые из Швейцарии провели исследование, которое показало высокую вероятность дефицита кофе в будущем. Об этом сообщает издание Euronews.

По прогнозам экспертов, мир может лишиться половины лучших земель для выращивания кофе. Как следствие, возможен и острый дефицит производного напитка. Конкретно в Бразилии, где сконцентрирована большая часть производства, из-за изменений климата непригодными могут стать до 79% культивируемых земель.

В настоящий момент 80% кофе выращивается на фермах площадью менее двух гектаров, расположенных в Африке, Латинской Америке и Азии.

Согласно модели, которую рассмотрели ученые, падение объемов выращивания кофе наступит уже через несколько сезонов. Наиболее катастрофической ситуация может оказаться для 125 миллионов человек, напрямую связанных с производством или транспортировкой напитка.

Американские диетологи ранее предупредили об опасности кофе. Угрозу представляют большие дозы напитка, поскольку могут спровоцировать уменьшение мозга.

Эксперты советуют не принимать более шести чашек кофе в сутки. В небольших же дозах кофеин улучшает когнитивные функции человека.

