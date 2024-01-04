Темпы роста мировой экономики в 2024 году могут замедлиться до 2,4% – ООН

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Рост мировой экономики может составить в 2024 году 2,4% по сравнению с 2,7% в 2023 году. Об этом сообщил директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. Его слова приводит ТАСС.

Как отметили в ООН, прогноз для мировой экономики на 2024 понижен до 2,4%. Мукерджи также отметил, что инфляция в 2024 году должна снизиться до целевого уровня 2%.

При этом Мукерджи добавил, что мировая экономика еще "не вышла из опасной зоны", которая может привести к рецессии.

Ранее сообщалось, что государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил 34 триллиона долларов. По мнению экспертов, обслуживание государственного долга может обойтись Белому дому в треть бюджетных поступлений.

До этого Владимир Путин сообщил, что по итогам 2023 года ВВП России вырос на 3,5%. Президент обратил внимание, что в прошлом году экономика РФ опустилась на 2,1%. Однако позже в правительстве уточнили, что снижение произошло на 1,2%.