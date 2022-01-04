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Экономика

08:31

Российский рынок в 2022 году могут покинуть менее 30 банков

экономика

Фото: depositphotos/Vladru

Генеральный директор АКРА Михаил Сухов рассказал о кредитных организациях, которые в наступившем 2022-м году могут уйти с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

"Итоговое количество банков, которые покинут рынок в 2022 году, будет меньше, чем в 2021 году, и составит менее 30 организаций", – заявил эксперт.

Сухов указал на то, что за первые 11 месяцев 2021-го года на рынок РФ пришла одна кредитная организация и ушли 36. В их числе – 29 банков.

Руководитель АКРА отметил, что сокращение числа игроков на российском рынке станет следствием консолидации государственного сектора и ухода небольших иностранных банков. Кроме того, Банк России может обратить пристальное внимание на банки без рейтинга и с рейтингом ВВ- и ниже.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Сергей Ермолаев назвал риски для рублевых активов россиян. В частности, под удар они могут попасть в том числе из-за падающей в цене нефти.

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