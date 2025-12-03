Почта Дании прекратит доставлять письма из-за маркетплейсов с 2026 года

Фото: 123RF.com/koldunovaaa

Датская почтовая служба (PostNord) с 2026 года перестанет доставлять письма, передает Bild.

По данным СМИ, у почтовой службы останется лишь услуга доставки посылок. Ожидается, что последнее бумажное письмо доставят в конце декабря, а затем начнется демонтаж почтовых ящиков.

В издании добавили, что объем почтовых отправлений в стране с 2000 года упал более чем на 90%. В это же время фиксируется рост продаж в сфере онлайн-торговли, что говорит о высоком спросе на доставку посылок. В материале говорится, что с начала 2026 года жителям Дании для отправки писем придется обращаться к частным службам доставки.

Ранее "Почта России" частично возобновила доставку посылок в США. Прием посылок восстановлен в трех категориях: "Документы", "Подарок" и "Коммерческий образец". Компания советует отправлять подарки до 8 декабря, если есть желание поздравить знакомых или близких в США с новогодними праздниками.

