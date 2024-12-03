Минприроды не вводило ограничений на ввоз в РФ кондиционеров и холодильников

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Минприроды России не ограничивало ввоз в страну кондиционеров, холодильников и другого оборудования, заправленного гидрофторуглеродами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В министерстве отметили, что лицензиями на ввоз подобного оборудования занимается Минпромторг. При этом там подчеркнули, что регулирование потребления веществ, разрушающих озоновый слой, определяется специальным постановлением правительства и решениями Евразийский экономической комиссии (ЕЭК).

"Под регулированием находятся только определенные газы (18 веществ. – Прим. ред.) и смеси таких веществ, для которых в большинстве случаев существуют более экологичные заменители. Оборудование, содержащее эти вещества, под это регулирование не попадает", – добавили в ведомстве.

Также Минприроды отметило, что в 2016 году в рамках Монреальского протокола был утвержден перечень веществ, производство и потребление которых должно сократиться. В этот перечень вошли и гидрофторуглероды. Россия ратифицировала эту поправку в 2020 году.

Ранее СМИ сообщали, что Минприроды ограничило ввоз в Россию продукции с хладагентом – веществом, которое используется в кондиционерах и холодильниках. Оно охлаждает воздух и обеспечивает поддержание температурного режима.

При этом само ведомство уже опровергло эту информацию. В министерстве уточняли, что ввоз хладагентов, используемых в кондиционерах и холодильниках, не ограничивался. В 2024 году разрешения на ввоз хладагентов уже сократились на 5%, а со следующего года сокращение квот произойдет на 35%, добавили в ведомстве.

Позже стало известно, что Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала пропускать в РФ кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники. По словам гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова, с 12 ноября ведомство начало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410. При этом подобное решение объяснили необходимостью наличия лицензии Минпромторга на ввоз.