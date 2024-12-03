"Коммерсант": ввоз некоторой бытовой техники в Россию ограничили

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Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала пропускать в РФ кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова, с 12 ноября ведомство начало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410. Подобное решение объяснили необходимостью наличия лицензии Минпромторга на ввоз.

В свою очередь, директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин отметил, что оборудование перестали поставлять из всех стран, включая СНГ. При этом Прудников заявил, что из-за этого убытки с октября могут достичь 300 миллионов рублей.

"В теории поставщик может слить фреон из оборудования до прохождения таможни и потом залить уже на территории РФ, однако это увеличивает накладные расходы поставщика", – сказал Кузин.

Если ситуации не разрешится, то в портах Китая и России могут простоять около 300–400 контейнеров с продукцией стоимостью в 2 миллиарда рулей. По мнению директора по правовым и корпоративным вопросам ТПХ "Русклимат" Павла Симонова, это может оказать влияние на цену продукции, поскольку все расходы импортеры будут закладывать в стоимость для конечного потребителя, что приведет к срыву сдачи соцобъектов и производственных предприятий.

По данным СМИ, Минприроды ограничило ввоз в Россию продукции с хладагентом – веществом, которое используется в кондиционерах и холодильниках. Оно охлаждает воздух и обеспечивает поддержание температурного режима.

При этом само ведомство опровергло эту информацию. В министерстве уточнили, что ввоз хладагентов, используемых в кондиционерах и холодильниках, не ограничивался. В 2024 году разрешения на ввоз хладагентов уже сократились на 5%, а со следующего года сокращение квот произойдет на 35%, добавили в ведомстве.

