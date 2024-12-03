В ФТС ответили на сообщения об ограничении ввоза кондиционеров и холодильников

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В пресс-службе ФТС России прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведомство перестало пропускать в Россию кондиционеры и холодильники, сообщает RT.

По данным ведомства, таможенные органы в пределах своей компетенции следят за соблюдением запретов и ограничений в отношении товаров, которые перемещаются через таможенную границу ЕАЭС.

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, ввоз такой продукции разрешается при предоставлении документов, подтверждающих соблюдение мер, определяемых Евразийской экономической комиссией или законодательством государств – членов ЕАЭС.

Кроме того, для ввоза в Россию кондиционеров, промышленных и бытовых холодильников, содержащих озоноразрушающие вещества, необходимо руководствоваться решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 "О мерах нетарифного регулирования". Также потребуется специальная лицензия, выданная Минпромторгом РФ по согласованию с Росприроднадзором.

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала пропускать в РФ кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники. По словам гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова, с 12 ноября ведомство начало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410. Подобное решение объяснили необходимостью наличия лицензии Минпромторга на ввоз.

Директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин отмечал, что оборудование перестали поставлять из всех стран, включая СНГ. При этом Прудников заявил, что из-за этого убытки с октября могут достичь 300 миллионов рублей.

Если ситуация не разрешится, то в портах Китая и России могут простоять около 300–400 контейнеров с продукцией стоимостью в два миллиарда рулей. По мнению директора по правовым и корпоративным вопросам ТПХ "Русклимат" Павла Симонова, это может оказать влияние на цену продукции, поскольку все расходы импортеры будут закладывать в стоимость для конечного потребителя, что приведет к срыву сдачи соцобъектов и производственных предприятий.