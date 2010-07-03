Украина и Россия заключили договор по транзиту нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украинская компания "Укртранснафта" и российская "Транснефть" заключили соглашение по транзиту нефти по территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что компании заключили дополнительный договор, который обновляет некоторые положения действующего соглашения с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти. При этом базовые принципы сотрудничества остались без изменений.

Продление соглашения "гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе", а также создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов в направлении европейских стран.

В начале июля компания "Укртатнафта" приобрела нефть из Соединенных Штатов Америки. Куплена спотовая партия легкой нефти сорта Баккен. Сумма сделки не раскрывается. В начале месяца стоимость нефти на лондонской бирже ICE Futures составляла 62 доллара за баррель.

В стране работают два нефтеперерабатывающих завода – в Одессе и Кременчуге, которые производят более 2,1 миллиона тонн нефтепродуктов в год. А потребность Украины составляет минимум семь миллионов тонн.

