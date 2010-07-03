Украина получила первую в истории партию нефти из США

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В порту Одессы приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефтепродуктов из США.

"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти", – говорится на сайте порта.

Перекачка в резервуары займет по меньшей мере 36 часов. В следующий раз танкер с нефтью прибудет в Одессу в августе.

В начале июля компания "Укртатнафта" приобрела нефть из Соединенных Штатов Америки. Куплена спотовая партия легкой нефти сорта Баккен. Сумма сделки не раскрывается. В начале месяца стоимость нефти на лондонской бирже ICE Futures составляла 62 долларов за баррель.

В стране работают два нефтеперерабатывающих завода – в Одессе и Кременчуге, которые производят более 2,1 миллиона тонн нефтепродуктов в год. А потребность Украины составляет минимум семь миллионов тонн.

