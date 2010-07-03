Украина получила первую в истории партию нефти из США

В порту Одессы приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефтепродуктов из США.
"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти", – говорится на сайте порта.
Перекачка в резервуары займет по меньшей мере 36 часов. В следующий раз танкер с нефтью прибудет в Одессу в августе.
В начале июля компания "Укртатнафта" приобрела нефть из Соединенных Штатов Америки. Куплена спотовая партия легкой нефти сорта Баккен. Сумма сделки не раскрывается. В начале месяца стоимость нефти на лондонской бирже ICE Futures составляла 62 долларов за баррель.
В стране работают два нефтеперерабатывающих завода – в Одессе и Кременчуге, которые производят более 2,1 миллиона тонн нефтепродуктов в год. А потребность Украины составляет минимум семь миллионов тонн.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.