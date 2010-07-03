Системы денежных переводов приостановили транзакции в Таджикистан

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Системы денежных переводов Western Union и Contact приостановили транзакции в Таджикистан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Таджикистана.

Отмечается, что приостановка работы имеет технический характер. Платежная система Contact заработает во второй половине дня вторника, а Western Union – в среду.

В Таджикистане запустили процессинговый центр, через который системы денежных переводов будут проводить операции без открытия счета. Системы, которые не подключились к центру, не смогут проводить денежные переводы между Россией и Таджикистаном.

Таджикистан является вторым по объему рынком денежных переводов из России, лидерство он уступает только Узбекистану. В минувшем году объем переводов между странами без открытия счета составил 2,5 миллиарда долларов.

Ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, согласно которому отменят комиссию банков за переводы денег между гражданами, находящимися в разных регионах страны. Документ также одобрили в правительстве России.

