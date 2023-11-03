Эксперт прокомментировал поручение Путина по стабилизации цен на бензин и дизель

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Поручение Владимира Путина правительству по стабилизации цен на бензин и дизель направлено на закрепление ранее принятых мер. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на президента Независимого топливного союза Павла Баженова.

По его словам, на данный момент проблемы на топливном рынке отсутствуют, рынок стабилизировался. Он добавил, что все происходит в рамках инфляции, хотя есть сложности с зимним дизелем. Подобное специалист назвал производственными проблемами, хотя раньше они были с распределением.

Эксперт уточнил, что принятые меры были "достаточно жесткие" и "радикальные". При помощи них получилось сократить крупнооптовую биржевую цену, со временем сказавшуюся на розничной.

Отмечается, что кабмин последние 10 лет регулирует стоимость топлива таким образом, чтобы она увеличивалась в рамках ожидаемой инфляции. Однако меры не распространяются на сжиженный газ, заметно подорожавший в последнее время.

Поручение по стабилизации цен на бензин и дизель контрольное, чтобы еще раз проверить ситуацию, подчеркнул Баженов.

Путин поручил кабмину совместно с нефтяными компаниями принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель 2 ноября. Доклады в рамках выполнения поручения главы государства должны быть предоставлены 10 ноября и 8 декабря.

В конце сентября в РФ ввели временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагалось, что отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие государства позволит обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов отечественный рынок, тем самым снизив цены.

Стоимость бензина и дизеля снизилась на бирже