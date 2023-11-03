Глава Raiffeisen заявил, что банковская группа вряд ли покинет РФ в 2023 году

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Raiffeisen Bank International, вероятно, не успеет завершить в 2023 году процесс выхода из России. Об этом сообщает портал ORF со ссылкой на главу австрийской банковской группы Йоханна Штробля.

"Ранее мы называли 31 декабря в качестве возможной даты, к которой будет осуществлен выход группы, но теперь это кажется маловероятным", – сказал он.

Ранее СМИ писали о планах Raiffeisen Bank International вывести из своего состава российское дочернее подразделение. Для этого банковской группе следует получить одобрение Европейского центрального банка и США.

В случае выделения российской дочерней группы в Вене будет зарегистрирована отдельная компания, акции которой будут принадлежать нынешним владельцам ценных бумаг RBI. Вместе с тем организацию обязаны полностью признать независимой от материнской группы во избежание санкций.