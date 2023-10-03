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03 октября, 14:58

Экономика

Минфин РФ подготовил список компаний для приватизации в ближайшие три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минфин России составил список компаний, которые могли быть приватизированы в ближайшие три года. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"У нас есть список компаний, которые можно было бы включить дополнительно в следующую трехлетку в приватизацию", – цитирует его ТАСС.

До этого в Минфине заявили, что перед началом большой приватизации в России необходимо сформировать рынок. По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, для этого, в частности, нужно привлечь активного розничного отечественного инвестора.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что российские власти считают идею приватизации полезной. Однако начало процесса требует решения вопросов рентабельности.

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