Китай пригрозил Японии экономическими мерами, если страна подчинится новым правилам США

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Власти США требуют от Японии ввести дополнительные ограничения на деятельность Tokyo Electron. Эта компания продает Китаю передовые технологии для производства чипов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Bloomberg.

МИД Китая заявил, что выступает против каких-либо действий отдельной страны, направленных на политизацию торговли и заманивание других государств к технологической блокаде КНР. Высокопоставленные китайские чиновники неоднократно подчеркивали, что Токио ждут серьезные экономические последствия, если страна поддержит США в ограничении экспорта оборудования для производства полупроводников.

Ранее издание Bloomberg сообщало , что США планируют ограничить доступ Китая к американским и южнокорейским передовым чипам памяти для искусственного интеллекта. Американские власти хотели предотвратить поставки полупроводников в КНР такими технологическими компаниями, как американская Micron Technology Inc., а также южнокорейскими SK Hynix Inc. и Samsung.