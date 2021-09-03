На ВЭФ подписали соглашение по созданию судов, работающих на метаноле

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Соглашение о намерениях по созданию судов, работающих на метаноле, на верфях России подписали на полях Восточного экономического форума Минвостокразвития, ВТБ, корпорация ВЭБ.РФ и группа компаний ЕСН. Владимир Путин принял участие в церемонии в режиме видеосвязи.

Кроме того, соглашение о реализации инвестиционного проекта комплексного развития рыбной логистики в России подписано ВЭБ.РФ, Корпорацией развития Дальнего Востока и управляющей компанией "Корпорация рыбы".

Ранее Владимир Путин заявил, что отток населения с Дальнего Востока говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно. Он добавил, что приумножение населения является исторической задачей. Президент полагает, что этому будут способствовать развитие производственных мощностей, создание рабочих мест и обеспечение доходов людей.

