В Москве заработала горячая линия для получателей грантов на имущественные платежи

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Центр поддержки экономики Москвы для собственников объектов торговли, общепита, бытовых услуг и гостиниц открыл горячую линию по вопросам подачи заявок на выплату грантов для компенсации имущественных и земельных платежей. Как рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, за полтора месяца работы специалисты приняли почти 600 обращений.

"Большинство из них связаны с заполнением заявок и с уточнением обязательных условий получения гранта", – рассказал Пуртов.

Заявки продолжат принимать до 31 декабря на портале. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 10 до 17 часов, по пятницам с 10 до 16 часов, телефон 8 (495) 539-59-99.

Ранее сообщалось, что порядок выдачи грантов по имущественным платежам в Москве упростили. Претендовать на выплату могут собственники объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиниц.