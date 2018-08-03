ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Новое время"

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Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Новое время". Лицензию аннулировали в связи с решением общего собрания участников организации Коммерческий банк "Новое время", говорится на сайте регулятора.

Как отмечается, банк лишен лицензии с третьего августа в связи с решением о добровольной ликвидации.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского "Нового промышленного банка".

Кроме того, ЦБ приводил данные, согласно которым число "черных кредиторов" в первой половине 2018 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь–июнь, как отмечается, регулятор выявил 1890 организаций, которые занимаются нелегальным кредитованием.

Весной первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявляла, что ситуация в банковском секторе страны улучшается. По ее словам, нестабильность рынка повлияет на процентные ставки ЦБ, но после анализа имеющихся данных станет известно насколько сильно.