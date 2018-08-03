ЦБ отозвал лицензию у "Нового промышленного банка"

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Нового промышленного банка", сообщает "Вечерняя Москва".

Кредитная организация имела проблемы из-за рискованной бизнес-модели работы. Это привело к образованию на балансе большого числа активов низкого качества.

По величине активов на 1 июля банк занимал 441 место в банковской системе РФ.

Ранее Банк России зафиксировал резкий рост числа "черных кредиторов". За январь–июнь Центробанк выявил 1890 организаций, которые занимаются нелегальным кредитованием.