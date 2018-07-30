Банк России зафиксировал резкий рост числа "черных кредиторов"

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Число "черных кредиторов" в первой половине 2018 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Банк России.

Уточняется. что за январь–июнь Центробанк выявил 1890 организаций, которые занимаются нелегальным кредитованием. Если сравнивать с прошлогодними показателями, количество "черных кредиторов" удвоилось, подчеркнули в ЦБ.

По словам главы департамента по противодействию недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, в этом году удалось выявить больше "черных кредиторов" благодаря активизации работы ЦБ на региональном уровне.

Наиболее распространенное нарушение, отметил Лях, – незаконное использование в название легальных форм финансовых институтов. Например, "черные кредиторы" могут называть себя "микрофинансовыми организациями", хотя по закону они таковыми не являются.

Как сообщили в Банке России, передает ТАСС, теперь в семи главных управлениях ЦБ действуют специальные отделы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Их работу координирует особый центр, расположенный в Краснодаре. Лях выразил уверенность, что эти меры позволят более эффективно выявлять мошенников в регионах.

26 июля в Госдумы внесли законопроект, согласно которому россияне смогут отказываться от кредитов без выплаты штрафов. Для этого им будет достаточно вернуть банку деньги в течение двух недель и выплатить проценты за 14 дней. По мнению экспертов, подобная практика поможет людям не попасть под влияние мошенников.