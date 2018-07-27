Россияне смогут отказываться от кредитов без выплаты штрафа

Фото: depositphotos/strelok

Депутаты Госдумы 26 июля внесли законопроект, согласно которому россияне смогут отказываться от кредитов без выплаты штрафов. Для этого заемщику нужно вернуть банку деньги в течение двух недель, выплатив проценты только за 14 дней. Эксперты утверждают, что такая практика поможет не попасть под влияние мошенников.

"Законопроект будет действовать на кредиты, которые оформляют все банка. Он позволит возвращать займ, возместив только проценты, которые успеют набежать за 14 дней. Без дополнительной выплаты штрафов", – рассказал независимый эксперт Антон Шабанов в эфире "Москва FM".

Он также отметил, что сейчас увеличилось количество мошенников, которые заставляют брать кредиты на товары и услуги насильно. Чтобы его вернуть, людям приходится выплачивать крупные штрафы и проходить ряд различных процедур.

Ранее сообщалось, что коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян и смогут распознавать должников по голосу. Таким образом, взыскатели смогут найти нужного человека за несколько секунд.