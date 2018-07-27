Россияне смогут отказываться от кредитов без выплаты штрафа

Фото: depositphotos/strelok
Депутаты Госдумы 26 июля внесли законопроект, согласно которому россияне смогут отказываться от кредитов без выплаты штрафов. Для этого заемщику нужно вернуть банку деньги в течение двух недель, выплатив проценты только за 14 дней. Эксперты утверждают, что такая практика поможет не попасть под влияние мошенников.
"Законопроект будет действовать на кредиты, которые оформляют все банка. Он позволит возвращать займ, возместив только проценты, которые успеют набежать за 14 дней. Без дополнительной выплаты штрафов", – рассказал независимый эксперт Антон Шабанов в эфире "Москва FM".
Он также отметил, что сейчас увеличилось количество мошенников, которые заставляют брать кредиты на товары и услуги насильно. Чтобы его вернуть, людям приходится выплачивать крупные штрафы и проходить ряд различных процедур.
Ранее сообщалось, что коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян и смогут распознавать должников по голосу. Таким образом, взыскатели смогут найти нужного человека за несколько секунд.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: