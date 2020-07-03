ФАС выявила снижение цен на свинину, рыбу и лук

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Федеральная антимонопольная служба России выявила снижение цен на рыбу, свинину и лук, говорится в сообщении ведомства.

С апреля килограмм свинины подешевел на 14 рублей, мороженой рыбы с мая – на 16 рублей, лука – на 7 рублей. Незначительные колебания или устойчивость цен за три месяца наблюдаются по ценам на говядину – 403,40 рубля за килограмм, муку – 44,14 рубля за килограмм.

Аналогичная ситуация – с подсолнечным и сливочным маслом, макаронными изделиями и молоком. Почти до 19 рублей упала цена за килограмм соли.

В мае ФАС отметила, что в стране подешевели лимоны. Их стоимость снизилась почти на 30% по сравнению с ценами в период с 27 апреля по 3 мая. Тогда в службе добавили, что в ближайшее время цена на эти цитрусовые может уменьшиться еще на 10%.

Компания "Такском" ранее выяснила, что россияне в начале лета 2020 года стали реже покупать квас и мороженое. Средняя цена на напиток составила 67 рублей, что на 7% больше прошлогоднего уровня. Продажи упали на 15%.

Падение продаж мороженого составило 8%. В среднем в июне оно стоило 66 рублей, рост достиг 14% по сравнению с июнем 2019 года.