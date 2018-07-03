Столичным библиотекарям будут выплачивать ежегодный грант мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники библиотек Москвы с начала сентября этого года будут ежемесячно получать прибавку к зарплате в виде гранта от мэрии размером 20 тысяч рублей. Руководитель департамента культуры Александр Кибовский во время заседания Совета директоров публичных библиотек столицы сообщил, что за год выплаты библиотекарям составят 240 тысяч рублей, передает Агентство "Москва".

"Грант мэра будет получать каждый библиотекарь по 20 тысяч рублей ежемесячно. Не смотря на то, что зарплата у каждого разная, сумма гранта будет фиксированной", – заявил Кибовский.

Департамент планирует выплачивать деньги раз в квартал, в соответствии с отработанными часами. Первые выплаты сотрудники библиотек получат в конце августа – начале сентября. Для получения дополнительного финансирования работник должен заключить договор о получении 240 тысяч рублей в год.

Средняя заработная плата библиотекаря на сегодня составляет 66 тысяч рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что в 2018 году зарплаты россиян вырастут на 6,3 процента.