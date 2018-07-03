Россельхознадзор ограничил ввоз продукции с трех белорусских предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россельхознадзор выявил нарушения в продукции белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства.

Вводятся ограничения на ввоз товаров компаний "Беларуськалий" и "Калинковичский мясокомбинат". В мясной продукции выявлен тетрациклин. Также в числе нарушителей оказалось "Форелевое хозяйство "Лохва", в продукции которого нашли бактерии группы кишечной палочки.

Также ведомство усилило котроль за товарами предприятий "Мозырские молочные продукты", где обнаружено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

В список белорусских предприятий, поставки продукции которых запрещены в России, входит около 60 компаний.

Ранее Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Началом ее выполнения стало снятие запрета с трех предприятий.

Претензии к качеству поставляемого из Белоруссии молока и молочных продуктов у Россельхознадзора возникают не впервые. В начале 2018 года Россия намеревалась ограничить ввоз отдельных видов белорусской продукции. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя возможное ограничение Россией поставок, заявил, что молоко "стало политическим инструментом".