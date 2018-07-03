Россельхознадзор ограничил ввоз продукции с трех белорусских предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россельхознадзор выявил нарушения в продукции белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства.
Вводятся ограничения на ввоз товаров компаний "Беларуськалий" и "Калинковичский мясокомбинат". В мясной продукции выявлен тетрациклин. Также в числе нарушителей оказалось "Форелевое хозяйство "Лохва", в продукции которого нашли бактерии группы кишечной палочки.
Также ведомство усилило котроль за товарами предприятий "Мозырские молочные продукты", где обнаружено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
В список белорусских предприятий, поставки продукции которых запрещены в России, входит около 60 компаний.
Ранее Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Началом ее выполнения стало снятие запрета с трех предприятий.
Претензии к качеству поставляемого из Белоруссии молока и молочных продуктов у Россельхознадзора возникают не впервые. В начале 2018 года Россия намеревалась ограничить ввоз отдельных видов белорусской продукции. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя возможное ограничение Россией поставок, заявил, что молоко "стало политическим инструментом".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: