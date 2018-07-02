РФ и Белоруссия пересмотрят дорожную карту по снятию ограничений на молоко

2 июля, 20:56
Фото: АР/Vayar Military Agency
Дорожную карту по снятию взаимных ограничений по поставкам молочной продукции актуализируют Москва и Минск. Об этом договорились министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Республики Беларусь Леонид Заяц, передает РИА Новости.
Временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторой молочной продукции ввел Россельхознадзор 6 июня. Под запрет попали пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, а также сливки наливом. Молоко и сливки в сухом виде.
Запреты были введены на продукты, которые поставляются в таре объемом более 2,5 литра.
Через три дня после введения запрета Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о подписании с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии дорожной карты по отмене ограничений на молочную продукцию.
11 июня Россельхознадзор начал снимать ограничения на поставки товаров из Белоруссии. Продукцию уже поставляют шесть компаний республики.
Запрет на поставки ввели в начале июня из-за того, что, по мнению российской стороны, из республики поступала "небезопасная молочная продукция".
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