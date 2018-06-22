22 июня 2018, 16:45В мире
Россельхознадзор снял ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Фото: ТАСС/YAY/Gennady Kravetsky
Россельхознадзор снял ограничения на поставки молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Запрет поставок вводился в начале июня из-за того, что, по мнению российской стороны, из республики поступала "небезопасная молочная продукция". В товарах нескольких белорусских предприятий были найдены нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250). В пресс-службе Россельхознадзора отмечали, что нередко эти нитраты добавляются в молоко для того, чтобы скорректировать уровень белка и не допустить свертывания молока.
Ограничения сняты с предприятий "Барановичский молочный комбинат", "Ляховичский молокозавод", "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", "Туровский молочный комбинат", "Лидский молочно-консервный комбинат".
Всего в список белорусских предприятий, поставки продукции которых запрещены в России, входило 60 компаний.
Претензии к качеству поставляемого из Белоруссии молока и молочных продуктов у Россельхознадзора возникают не впервые. В начале 2018 года Россия намеревалась ограничить ввоз отдельных видов белорусской молочной продукции. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя возможное ограничение Россией поставок, заявил, что молоко "стало наглым политическим инструментом".