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22 июня 2018, 16:45

В мире

Россельхознадзор снял ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Фото: ТАСС/YAY/Gennady Kravetsky

Россельхознадзор снял ограничения на поставки молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрет поставок вводился в начале июня из-за того, что, по мнению российской стороны, из республики поступала "небезопасная молочная продукция". В товарах нескольких белорусских предприятий были найдены нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250). В пресс-службе Россельхознадзора отмечали, что нередко эти нитраты добавляются в молоко для того, чтобы скорректировать уровень белка и не допустить свертывания молока.

Ограничения сняты с предприятий "Барановичский молочный комбинат", "Ляховичский молокозавод", "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", "Туровский молочный комбинат", "Лидский молочно-консервный комбинат".

Всего в список белорусских предприятий, поставки продукции которых запрещены в России, входило 60 компаний.

Претензии к качеству поставляемого из Белоруссии молока и молочных продуктов у Россельхознадзора возникают не впервые. В начале 2018 года Россия намеревалась ограничить ввоз отдельных видов белорусской молочной продукции. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя возможное ограничение Россией поставок, заявил, что молоко "стало наглым политическим инструментом".

за рубежом экономика
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