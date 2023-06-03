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Банк "Тинькофф" вводит комиссию в 1% за внесение наличной валюты на счета. Об этом сообщается на сайте банка.

"Тинькофф вводит комиссию в размере 1% для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро за пополнение в банкоматах и сервисах "Тинькофф", а также через кассово-инкассаторский центр Банка (КИЦ), если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета", – отмечается в сообщении.

В банке добавили, что комиссия в размере 1% вступит в силу с 5 июня 2023 года.

В конце мая глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк выступил с предложением создать платежную систему, которая могла бы стать альтернативой системе "Мир".

Он призвал российские банки задуматься над созданием новой платежной системы и, при необходимости, собрать ассоциацию, которая сможет предложить другой технологический продукт.

