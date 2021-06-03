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Экономика

11:01

Евтушенков предложил властям изменить "правила игры" для бизнеса

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Правительство должно скорректировать "правила игры" для бизнеса. Такое заявление сделал один из совладельцев АФК "Система" Владимир Евтушенков, отвечая на вопрос РБК о причинах роста цен на социально значимые продукты в России и жадности бизнеса, о которой ранее сказал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Системе" принадлежит крупный агрохолдинг "Степь", в частности занимающийся производством сахара. С начала 2021 года вместе с другими продуктами сахар значительно подорожал, однако произошедшее Евтушенков комментировать не стал. Он также не уточнил, как именно нужно корректировать правила игры.

"Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно", – сказал совладелец компании.

Евтушенков отметил, что АФК "Система" не выплачивает миллиарды долларов дивидендов, а тратит почти все средства на развитие или уплату процентов по долгам.

"Таких бизнесов, как мы, в достаточном количестве", – подчеркнул собеседник.

В середине мая кабмин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ стабилизируется, но яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар еще требуют особого внимания. Также было отмечено замедление инфляции до 5,52%.

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