Евтушенков предложил властям изменить "правила игры" для бизнеса

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Правительство должно скорректировать "правила игры" для бизнеса. Такое заявление сделал один из совладельцев АФК "Система" Владимир Евтушенков, отвечая на вопрос РБК о причинах роста цен на социально значимые продукты в России и жадности бизнеса, о которой ранее сказал премьер РФ Михаил Мишустин.
"Системе" принадлежит крупный агрохолдинг "Степь", в частности занимающийся производством сахара. С начала 2021 года вместе с другими продуктами сахар значительно подорожал, однако произошедшее Евтушенков комментировать не стал. Он также не уточнил, как именно нужно корректировать правила игры.
"Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно", – сказал совладелец компании.
Евтушенков отметил, что АФК "Система" не выплачивает миллиарды долларов дивидендов, а тратит почти все средства на развитие или уплату процентов по долгам.
"Таких бизнесов, как мы, в достаточном количестве", – подчеркнул собеседник.
В середине мая кабмин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ стабилизируется, но яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар еще требуют особого внимания. Также было отмечено замедление инфляции до 5,52%.
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