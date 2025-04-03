Доход столичных самозанятых на 1 марта превысил 1,6 триллиона рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные самозанятые заработали свыше 1,6 триллиона рублей за все время действия налога на профессиональный доход в Москве. Об этом заявила заместитель мэра Мария Багреева.

"На 1 марта 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве достигло 1,97 миллиона человек. Это 15% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых", – отметила она.

Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.

По словам Багреевой, за январь – февраль 2025 года столичные самозанятые перечислили в бюджет города 3,1 миллиарда рублей, что на 41% больше аналогичного периода 2024 года. В целом с 2019 года, с момента ввода в действие налогового режима, в бюджет Москвы поступило свыше 42 миллиардов рублей налога.

Кроме того, самозанятые за первые два месяца текущего года выдали своим клиентам свыше 54 миллионов чеков, что в 5 раз больше того же периода 2024 года. Средний размер чека на конец февраля 2025 года составил 3 028 рублей.

Такой налоговый режим могут использовать те, кто работает на себя и не нанимает сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

Те, кто хочет начать свое дело, могут посетить столичный центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" на улице Щепкина. Там граждане за 3,5 месяца смогут освоить одну из 75 востребованных профессий и устроиться на работу либо основать свое предприятие.

Кроме того, во флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке работает экосистема полного цикла "Самозанятость в руки" – там горожане могут пройти тестирование на уровень подготовки к ведению своего дела, получить консультации и важные знания на вебинарах и тренингах.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области 8,8 тысячи самозанятых граждан уже сформировали будущую пенсию. Самозанятые освобождены от обязательного взноса на пенсионное страхование, но могут формировать свою пенсию сами. Размер взносов определяют сами плательщики, но сумма не должна быть ниже 59 241 рубля в год.

