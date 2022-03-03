Цена нефти WTI поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 2008 года

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Мировые цены на нефть растут более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, американская нефть марки WTI стоит 115,47 доллара за баррель. Такой стоимости она достигла впервые с 22 сентября 2008 года. По состоянию на 10:26 апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 4,39%.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,34%, составив 117,86 доллара за баррель.

Вечером 2 марта Brent преодолела отметку в 115 долларов. По состоянию на 23:02 стоимость находилась на уровне 114,6 доллара за баррель.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что одной из причин повышения цены на нефть является нарастание ее дефицита.

По мнению эксперта, в настоящий момент в мире становится меньше COVID-мер, при этом люди чаще перемещаются. Юшков считает, из-за того, что Россия, ЕС и США закрывают друг для друга воздушное пространство, многие рейсы станут продолжительнее, поэтому перелеты будут более затратными, в связи с этим даже в этом сегменте возрастает потребление нефтепродуктов.

