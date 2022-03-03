Цена нефти WTI поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 2008 года

Фото: depositphotos/ssuaphoto
Мировые цены на нефть растут более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, американская нефть марки WTI стоит 115,47 доллара за баррель. Такой стоимости она достигла впервые с 22 сентября 2008 года. По состоянию на 10:26 апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 4,39%.
Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,34%, составив 117,86 доллара за баррель.
Вечером 2 марта Brent преодолела отметку в 115 долларов. По состоянию на 23:02 стоимость находилась на уровне 114,6 доллара за баррель.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что одной из причин повышения цены на нефть является нарастание ее дефицита.
По мнению эксперта, в настоящий момент в мире становится меньше COVID-мер, при этом люди чаще перемещаются. Юшков считает, из-за того, что Россия, ЕС и США закрывают друг для друга воздушное пространство, многие рейсы станут продолжительнее, поэтому перелеты будут более затратными, в связи с этим даже в этом сегменте возрастает потребление нефтепродуктов.
Цена нефти марки Brent превысила 115 долларов за баррель впервые с июня 2014 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: