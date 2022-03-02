Цена нефти марки Brent превысила 115 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с июня 2014 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Отметки в 115 долларов стоимость Brent достигла в 22:54 по московскому времени. По состоянию на 23:02 стоимость находилась на уровне 114,6 долларов за баррель.
Одной из причин повышения цены на нефть является нарастание ее дефицита. Такое мнение ранее выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он объяснил, что в мире становится меньше COVID-мер, при этом люди чаще перемещаются. Эксперт считает, из-за того, что Россия, ЕС и США закрывают друг для друга воздушное пространство, многие рейсы станут продолжительнее, поэтому перелеты будут более затратными, в связи с этим даже в этом сегменте возрастает потребление нефтепродуктов.
Цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель
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