Цена нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent поднялась выше 116 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Такие показатели достигнуты впервые с 9 сентября 2013 года. По состоянию на 05:48 по московскому времени цена майских фьючерсов поднялась на 1,81% и составила 116,63 доллара за баррель.

Вечером 2 марта Brent преодолела отметку в 115 долларов. По состоянию на 23:02 стоимость находилась на уровне 114,6 доллара за баррель.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что одной из причин повышения цены на нефть является нарастание ее дефицита.

По мнению эксперта, в настоящий момент в мире становится меньше COVID-мер, при этом люди чаще перемещаются. Юшков считает, из-за того, что Россия, ЕС и США закрывают друг для друга воздушное пространство, многие рейсы станут продолжительнее, поэтому перелеты будут более затратными, в связи с этим даже в этом сегменте возрастает потребление нефтепродуктов.