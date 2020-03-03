Экономист прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку

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Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал понижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки с 1,5–1,75% до 1–1,25%, передает RT.

Масленников отметил, что сложившаяся ситуация является естественной реакцией на распространение коронавируса. Он напомнил, что американские биржи "существенно провалились", когда стала поступать информация о зараженных новым вирусом в Италии и США.

"Уже в пятницу это охватило и остальные рынки, и индекс, в котором "зашиты" основные акции международных компаний, просел на порядка 10 процентных пунктов, и за день рынки потеряли пять триллионов долларов. Это, естественно, требовало реакции ФРС", – заявил Масленников.

При этом эксперт не исключил, что такое решение может носить временный характер и быть действительным до нормализации ситуации на рынках. Он добавил, что по историческому опыту считается, что после падения на мировых рынках до 20% следующий уровень будет 40–50%, после которого обычно начинается замедление темпов.

"Исторический опыт послужил принятию такого решения. Оно, на мой взгляд, не бесспорно, но сейчас это позволит стабилизировать рыночную ситуацию на некоторое время до тех пор, пока не станет известно, что пик эпидемии пройден", – заключил экономист.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов понизила ключевую ставку на фоне распространения коронавируса. Такое решение было принято единогласно на внеочередном заседании ФРС. Показатель был опущен с 1,5–1,75% до 1–1,25%.

До этого отмечалось, что на фоне уханьской пневмонии доллар и евро продолжают дорожать, а нефть дешевеет. Последний раз курс американской валюты находился выше 63 рублей полгода назад.

Также стало известно, что анонимные пользователи создали в Сети так называемый КоронаКоинт. Стоимость новой криптовалюты привязали к числу заразившихся коронавирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

