ФРС понизила ключевую ставку из-за коронавируса

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Федеральная резервная система Соединенных Штатов неожиданно понизила ключевую ставку на фоне распространения коронавируса. Такое решение было принято единогласно на внеочередном заседании ФРС, передает РИА Новости.

Отмечается, что показатель был опущен с 1,5–1,75% до 1–1,25%.

"Коронавирус создает растущие риски для экономической активности", – объяснили свои действия в регуляторе. Также в ФРС добавили, что основы экономики США остаются сильными.

Ранее сообщалось, что на фоне уханьской пневмонии доллар и евро продолжают дорожать, а нефть дешевеет. Последний раз курс американской валюты находился выше 63 рублей полгода назад.

Также стало известно, что анонимные пользователи создали в Сети так называемый КоронаКоинт. Стоимость новой криптовалюты привязали к числу заразившихся коронавирусом.