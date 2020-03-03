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Экономика

18:58

ФРС понизила ключевую ставку из-за коронавируса

экономика финансы за рубежом

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File

Федеральная резервная система Соединенных Штатов неожиданно понизила ключевую ставку на фоне распространения коронавируса. Такое решение было принято единогласно на внеочередном заседании ФРС, передает РИА Новости.

Отмечается, что показатель был опущен с 1,5–1,75% до 1–1,25%.

"Коронавирус создает растущие риски для экономической активности", – объяснили свои действия в регуляторе. Также в ФРС добавили, что основы экономики США остаются сильными.

Ранее сообщалось, что на фоне уханьской пневмонии доллар и евро продолжают дорожать, а нефть дешевеет. Последний раз курс американской валюты находился выше 63 рублей полгода назад.

Также стало известно, что анонимные пользователи создали в Сети так называемый КоронаКоинт. Стоимость новой криптовалюты привязали к числу заразившихся коронавирусом.

Стоимость новой криптовалюты привязали к числу заразившихся коронавирусом

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