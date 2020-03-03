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03 марта 2020, 08:00

Общество

Стоимость новой криптовалюты привязали к числу заразившихся коронавирусом

Стоимость новой криптовалюты привязали к числу заразившихся коронавирусом

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Теперь коронавирус – это еще и криптовалюта. Анонимные пользователи создали в Сети так называемый КоронаКоинт. Стоимость новых денег зависит от числа заразившихся.

Данные обновляются каждые два дня и абсолютно соответствуют официальной статистике ВОЗ. Всю прибыль авторы идеи хотят пожертвовать Красному кресту на борьбу с заразой.

На финансовых рынках уже начинается паника. Есть мнение, что коронавирус ослабит все мировые валюты. Однако специалисты советуют этой панике не поддаваться.

По мнению экспертов, эпидемия может ослабить и основные валюты, и основные биржевые индексы. Но совместные действия центробанков всех стран помогут избежать серьезных последствий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
финансы медицина общество происшествия видео Никита Пименов
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