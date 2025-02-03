Экономист Кульбака: ЦБ не поможет россиянам увеличить проценты по вкладам

Фото: 123RF/valery_potapova

Центробанк не сможет помочь россиянам увеличить проценты по вкладам, заявил в беседе с News.ru кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о жалобах, поступающих регулятору в связи с низкими ставками по депозитам.

Эксперт также подчеркнул, что подобные ситуации имеют исключительно индивидуальный характер. Возможные действия зависят от условий, прописанных в каждом конкретном договоре.

"Здесь надо внимательно читать договор, который заключен с банком, и смотреть условия, которые предлагают, потому что на самом деле каких-то правил единых не существует. Центробанк здесь в принципе ничем не поможет, потому что если юридический договор заключен, то уже в общем-то его надо выполнять", – пояснил специалист.

По данным СМИ, в 2024 году ЦБ получил свыше 2 тысяч жалоб на банковские вклады. Заметный рост обращений начался со второй половины года. Большая часть из них оказалась направлена на несогласие с начисленными процентами, остальные – на ненадлежащее информирование по условиям вкладов.

