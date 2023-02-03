Массовой практики указания веса пакета молока в килограммах в РФ нет – "Руспродсоюз"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Массовой практики указания веса пакета молока в килограммах вместо литров в России нет. Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"На данный момент о массовости такой практики говорить не приходится", – отметил он.

По словам зампреда правления ассоциацией, производители могут использовать другое указания веса. Это нужно для того, чтобы сохранить доступность молочной продукции для граждан в условиях роста себестоимости и низких доходов населения.

Леонов также отметил, что производитель должен честно указывать на упаковке вес или объем продукции.

В пресс-службе Роскачества сообщили РИА Новости, что организация намерена проверить случаи снижения производителями веса товара ниже стандартного объема. После проверки Роскачество, возможно, предложит внести изменения в российское законодательство.

Там отметили, что в странах мира организации занимаются выявлениями, а затем борются со снижением веса товара, который привычен покупателям. Поэтому в ближайшее время Роскачество также запустит свой анализ.

Производители и продавцы, согласно закону "Об упаковке и упаковочных отходах", могут уменьшить вес и объем для безопасности транспортировки и требования гигиены к продукту. Однако в Роскачестве отметили, что закон является рекомендательным.

Например, в январе этого года российские производители кормов для кошек постепенно стали уменьшать вес упаковок с влажным кормом. Производители объяснили эти действия решением предложить оптимальную порцию для питомцев. В свою очередь эксперты считают, что это связано с экономической составляющей.

Ранее сообщалось, что производители молока стали чаще указывать на упаковке молока, сливок или кефира вес продукта, а не реальный объем.

Из-за высокой плотности 1 килограмм молока занимает около 970 миллилитров. Однако в последнее время на полках магазинов стали чаще встречаться упаковки с указанием веса.



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