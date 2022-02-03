Россиян предупредили о подорожании батареек

Фото: depositphotos/Gudella

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей бытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предупредила россиян о возможном подорожании батареек, сообщает РБК.

Глава ассоциации Александр Онищук направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором указывается, что подорожание может случиться уже в марте 2022 года. В РАТЭК считают, что причина этого кроется в одном из положений мусорной реформы, стартовавшей в России в 2019 году.

Онищук заявил, что с марта единым оператором по обращению с отходами I–II классов опасности станет дочерняя структура "Росатома" Федеральный экологический оператор (ФЭО). К этому классу отходов относятся бытовые батарейки.

По новым правилам ФЭО будет отвечать за сбор и утилизацию использованных батареек. По мнению Онищука, это грозит появлением нового обязательного сбора, который производители и продавцы не смогут обойти, как это происходит сейчас.

Согласно планам самого ФЭО, на первом этапе он будет поставлять батарейки на существующие заводы, но в дальнейшем собирается построить собственные.

Опрошенные изданием участники рынка опасаются, что после ввода новых правил издержки по утилизации батареек возрастут из-за привлечения посредника.

Ранее на портале mos.ru заработал новый сервис "Вывоз ненужных вещей". Теперь жители столицы могут бесплатно заказать вывоз сломанной или старой бытовой техники, а также тяжелых предметов из металла.

