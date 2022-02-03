Россиян предупредили о подорожании батареек

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Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей бытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предупредила россиян о возможном подорожании батареек, сообщает РБК.
Глава ассоциации Александр Онищук направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором указывается, что подорожание может случиться уже в марте 2022 года. В РАТЭК считают, что причина этого кроется в одном из положений мусорной реформы, стартовавшей в России в 2019 году.
Онищук заявил, что с марта единым оператором по обращению с отходами I–II классов опасности станет дочерняя структура "Росатома" Федеральный экологический оператор (ФЭО). К этому классу отходов относятся бытовые батарейки.
По новым правилам ФЭО будет отвечать за сбор и утилизацию использованных батареек. По мнению Онищука, это грозит появлением нового обязательного сбора, который производители и продавцы не смогут обойти, как это происходит сейчас.
Согласно планам самого ФЭО, на первом этапе он будет поставлять батарейки на существующие заводы, но в дальнейшем собирается построить собственные.
Опрошенные изданием участники рынка опасаются, что после ввода новых правил издержки по утилизации батареек возрастут из-за привлечения посредника.
Ранее на портале mos.ru заработал новый сервис "Вывоз ненужных вещей". Теперь жители столицы могут бесплатно заказать вывоз сломанной или старой бытовой техники, а также тяжелых предметов из металла.
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