Бывший завод Volkswagen в РФ начнет выпуск авто в первом полугодии 2024 года

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Осуществить перезапуск производства на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области планируется в 1 полугодии 2024 года. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, нынешняя компания-владелец предприятия уже нашла зарубежного технологического партнера, который поможет наладить выпуск продукции.

Ранее Мантуров заявлял, что производство могли начать еще до конца 2023 года, однако конкретных сроков не называлось.

В начале марта 2022 года немецкая компания Volkswagen Group приняла решение остановить российские производства, а также прекратить экспортировать авто в РФ. Летом того же года компания заявила об отсутствии каких-либо решений в отношении возобновления производства или продажи завода производителя в Калуге.

О возможной продаже производства стало известно в марте 2023 года. В апреле правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу, сделка по продаже российских активов и завода в Калуге завершилась 18 мая.

Новым владельцем структуры немецкого автоконцерна в РФ стал дилер "Авилон – Арт-Финанс". Сделку оценили в 125 миллионов евро. Активы концерна были проданы без возможности обратного выкупа, уточнял замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

Планировалось, что первые автомобильные комплекты прибудут на бывшее производство Volkswagen в декабре 2023 года, уточнял губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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