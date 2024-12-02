"Известия": новый банк развития БРИКС инвестирует в РФ 1,2 млрд долларов

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Новый банк развития (НБР, бывший банк БРИКС) выделит 1,2 миллиарда долларов кредитов на российские проекты до 2027 года. Об этом сообщает газета "Известия".

В Минфине сообщили, что на данный момент НБР реализует четыре проекта в России. К ним относятся такие проекты как "Содействие развитию судебной системы РФ", целью которого является улучшение инфраструктуры и внедрение современных технологий, "Развитие систем водоснабжения и водоотведения", целью которого является модернизация системы подачи воды в городах у берегов Волги, а также два проекта по развитию малых исторических поселений.

Эксперты отмечают, что потребности России в иностранных инвестициях исчисляются сотнями миллиардов долларов, однако подобные небольшие инвестиции от НБР важны с политической точки зрения. Возобновление иностранных инвестиций в страну после двухлетней приостановки говорит о том, что в мире выстраивается новая финансовая система, в чем Россия принимает непосредственное участие, считают они.

На данный момент НБР и России предстоит решить вопрос с проведением трансакций в страну с учетом санкционного давления. Глава Минфина Антон Силуанов на саммите БРИКС в октябре заявлял, что был подготовлен механизм возможного возобновления этих инвестиций и проектов, которые начаты к реализации.

"Видим, что есть определенные риски, которые высказывают другие участники Нового банка развития. И эти риски пока не дают возможности запустить механизм возобновления финансирования. Тем не менее механизм выработан", – отмечал он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва делает упор на отечественного, а не зарубежного инвестора. Мэр отмечал, что всегда скептически относился к зарубежным предприятиям и не считал, что их наличие в стране и инвестиции являются показателем развития экономики России. По словам Собянина, иностранцы всегда инвестировали так, что "кратно больше обратно забирали из нашей страны".