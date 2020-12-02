Сеть "Алые паруса" закроет почти все магазины в Москве – СМИ

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Супермаркеты "Алые паруса" – одни из старейших участников на российском рынке ретейла – закрываются. Об этом сообщает "Коммерсант".

Несколько площадок "Алых парусов" в СЗАО в Москве, а также в Подмосковье займут магазины сети "Перекресток". Информацию об аренде точек подтвердили в X5 Retail Group.

Сеть "Алые паруса" основала в 1999 году Ольга Блажко – мать создателя "Дон-строя" Максима Блажко. По мнению гендиректора "InfoLine-Аналитики" Михаила Бурмистрова, крах сети может быть связан с проблемами у основного бизнеса Максима Блажко, а также с конкуренцией с другими сетями продовольственных магазинов.

Как сообщила глава департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, "Алые паруса" столкнулись с проблемами еще в 2014 году – это было связано с обвалом российской валюты и введением эмбарго на продукты.

В свою очередь, информацию о закрытии известного магазина "Елисеевский" на Тверской улице опровергла ТАСС гендиректор Наталья Харитонова.

Ранее из рыночного бизнеса вышел владелец "Седьмого континента". На месте площадок сети свои магазины открыла "Азбука вкуса".