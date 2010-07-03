ЦБ готовит новую систему для противодействия отмыванию денег

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Центральный банк России продолжает разработку системы для противодействия отмыванию денег. Предполагается, что с ее помощью станет возможным отслеживание сомнительных платежей и переводов юридических лиц. Об этом пишет ИА "НСН", ссылаясь на мнение аналитика Mobile Research group Эльдара Муртазина.

В частности, специалист заявил, что введение подобной системы создаст полную прозрачность финансовых операций. Кроме того, Муртазин назвал новшество существенным препятствием для тех, кто отмывает деньги. Отмечается, что такие лица обычно имеют множество компаний и счетов в разных банках, но работают с ограниченного количества устройств.

"Замаскировать устройство, конечно, они могут, но подобные действия – это всегда дополнительные затраты для мошенников. Вопрос в стоимости системы. В данном случае, она не очень дорогая, и позволяет решить какие-то моменты, которые сегодня не решаются", – подчеркнул Муртазин.

Предполагается, что в единой базе Центробанка будет собираться информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, посредством которых осуществляются операции в интернет-банках. Эксперт заверил, что обычных граждан система никак не потревожит.

"Если вы не нарушаете закон, не совершаете противоправных сделок, то вам боятся нечего. Всем остальным, конечно, стоит беспокоиться. Мы говорим о том, что для государства, не только в России, но и мире, в ближайшие годы прозрачность наших операций, цифровой и обычной жизни, станет намного выше. Важно понимать, что это неизбежно. Если раньше государство не видело кое-какие ваши доходы, платежи, то в ближайшее время все изменится", – подвел итог специалист.

Уточняется, что банки уже проводили тестирование проекта. На данный момент ожидаются детали его реализации.

Ранее ЦБ предостерег банки от операций в евро. Соответствующее заявление сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее мнению, подобные действия больше не приносят прибыли.