Джабаров оценил возможность санкций США против "Северного потока – 2"

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил намерение США ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток – 2".
"Это намерение абсолютно незаконное, поскольку налицо, по сути, нездоровая конкуренция. Американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешевого российского газа, а самое главное – от надежного поставщика, и подсадить всех на свой сжиженный газ. Я считаю, это недопустимо", – цитирует RT слова Джабарова.
Сенатор выразил уверенность, что американская сторона не заинтересована в благополучии и безопасности Европы, добавив, что США интересуют только "сохранение власти над этими странами и коммерческий интерес".
Ранее немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в американском сенате, назвала детали санкций США против "Северного потока – 2". Газета приводила данные, согласно которым в отношении европейских компаний, участвующих в реализации проекта, планируют ввести санкции "окольными путями".
Суть "трюка" заключается в том, что ограничения против европейских партнеров "Газпрома" должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год.
Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.
Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ от 2009 года. Украинская компания требует возмещения переплаты.
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