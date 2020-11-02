В МВФ описали экономическую ситуацию в мире несколькими русскими буквами

Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Траектория развития глобальной экономики после кризиса из-за мер против COVID-19 в разных странах окажется такой ухабистой, что для ее описания подойдут только русские буквы. Об этом рассказал заместитель директора исследовательского департамента Международного валютного фонда Антонио Спилимберго, сообщает ТАСС.
По его словам, текущая рецессия не похожа ни на одну предыдущую рецессию. "Она действительно очень странная. Это уникальная рецессия, и речь идет не только о ее масштабах", – заявил Спилимберго во время Международного биржевого форума.
Как отмечает замдиректора исследовательского департамента МВФ, стоит говорить не о буквах латинского алфавита. Он рекомендовал искать подходящую форму кривой восстановления "в дебрях русского алфавита".
"И еще раз говорю, я бы искал подходящую букву в русском алфавите: может быть, Я, может быть, Ю, Ш", – говорит Спилимберго.
2 ноября евро впервые с 2014 года поднялся выше 94 рублей. Доллар впервые с конца марта – выше 80 рублей.
В Кремле прокомментировали резкий скачок доллара и евро. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти минимизируют изменчивость курса.
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