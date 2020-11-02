"Альфа-банк" объяснил списание 6 тыс рублей с дебетовых карт

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"Альфа-банк" рассказал, почему у держателей дебетовых тревел-карт Alfa-Miles были списаны 6 тысяч рублей.

Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка, это связано с изменением комиссии за обслуживание, поскольку эта версия карты не продается с мая 2018 года.

"Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернем деньги клиентам", – рассказали в кредитной организации.

Также в банке рассказали, что если закрыть карту Alfa-Miles и открыть новую, то этого также будет достаточно для того, чтобы комиссия не списалась через месяц.

Ранее в "Альфа-банке" рассказали, что почти все владельцы Alfa-Miles перешли на Alfa-Travel, в связи с чем данный проект планируется закрыть.

"Если срок действия карты закончился, она не будет перевыпущена. До этого момента вы можете пользоваться невыгодной картой Alfa-Miles, но ее обслуживание с 1 ноября будет стоить 6000 рублей в год", – отметили в кредитной организации.

Ранее адвокат Ольга Сулим рассказала об особенностях оформления кредитов в онлайн-формате. Она отметила, что опасения может вызывать вопрос безопасности процедуры. Кроме того, эксперт напомнила о возможности попадания на фишинговые сайты, которые лишь формой напоминают интернет-ресурс банка.