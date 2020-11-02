Экономист оценил ситуацию на валютном рынке

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Неопределенность на валютном рынке вызвана предстоящими выборами президента США. Об этом заявил преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько, сообщает RT.

"Это связано с тем, что мировые инвесторы ожидают итога президентских выборов в США. На финансовых рынках возросла неопределенность, потому что в зависимости от того, кто победит, будет меняться динамика курса доллара", – заявил специалист.

По словам Гинько, инвесторы не готовы рисковать и меньше вкладываются в валюты стран с развивающимися экономиками.

Динамика ситуации подразумевает, что интерес к этим регионам возобновится, когда будут известны итоги выборов в США, добавил эксперт.

"Стоит ожидать, что после выборов курсы доллара и евро не будут демонстрировать такой рост, который мы наблюдали за последнюю неделю. Потенциал роста курсов доллара и евро подходит к концу", – объяснил Гинько.

В понедельник, 2 ноября, на Мосбирже зарегистрировали два резких валютных скачка. Курс доллара превысил 80 рублей впервые с 30 марта, а курс евро поднялся до 94 рублей впервые с декабря 2014 года.

